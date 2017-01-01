Услуги по вывозу мусора

Вывоз
строительного мусора

от 6000 р.

Вывоз строительного мусора

Вывоз
мусора газелью

от 3500 р.

Вывоз мусора газелью

Вывоз мусора
с дач и снт

от 18000 р.

Вывоз мусора с дач и снт

Вывоз мусора
после ремонта

от 20000 р.

Вывоз мусора после ремонта

Вывоз мусора контейнером

Вывоз контейнером
3

от 6000 р.

Вывоз контейнером

Вывоз контейнером
20м3

от 18000 р.

Вывоз контейнером

Вывоз контейнером
27м3

от 20000 р.

Вывоз контейнером

Вывоз грунта

от 350 руб/м3

Вывоз грунта

Погрузка мусора

Услуги грузчиков

от 2500 р.

Услуги грузчиков

Погрузка JSB

Смена от 10000 р

Погрузка JSB

Гусеничный экскаватор

Смена от 11000 р.

Погрузка экскаватором

Ломовоз Манипулятор

от 20000 р.

Ломовоз Манипулятор

Вывоз мусора в ближайшем Подмосковье

Больше 10 лет мы осуществляем вывоз мусора в Московской области контейнерами 8, 20, 27 м3 (кубических метров), так же предлагаем погрузку мусора грузчиками или погрузчиком JSB.

Контейнер 20м3

Для вывоза на полигоны у нас имеются все необходимые документы и лицензия, мы работаем с наличным и безналичным способом оплаты.

В нашем автопарке находится вся техника: 8 кубовые мусоровозы на базе ЗИЛ, МАЗ, HUNDAY, а также мульти лифты на базе КАМАЗ, VOLVO, MERCEDES.

Аренда контейнера для вывоза мусора

У нас Вы можете заказать аренду контейнера в Московской области 8 - 32 м3. Постановка контейнера осуществляется по тарифу «под загрузку» - 8 кубовый контейнер «лодочка» на 2 часа, 20-27 «мультилифт» на 3 часа. Так же есть вариант оставлять контейнер на сутки 8 м3 + 500 руб. 20-27м3 +1000.

Оставляется контейнер только на территории заказчика. По безналичному расчёту аренда на сутки обговаривается индивидуально, цена зависит от объемов и сроков работы с контейнером.

Аренда контейнера
Аренда контейнера
Аренда контейнера
Аренда контейнера
Аренда контейнера
Аренда контейнера

Вывоз строительного мусора в Московской области

Мы вывозим любой строительный мусор, для вывоза и дальнейшей утилизации используются контейнеры 8, 20, 27 м3, газель для вывоза в мешках и КАМАЗ для погрузки погрузчиком.

Мы вывозим: строительный мусор после ремонта квартиры, бой кирпича, мешки с мусором после любых отделочных работ или уборки, доски и другой мусора после ремонта, вывоз старой мебели.

Поможем осуществить снос и демонтаж старого дома, сарая, забора. Осуществим вывоз с дальнейшей утилизацией по выгодной для Вас цене, так же можем предложить услуги грузчиков на демонтаж и погрузку.

Цена на вывоз мусора в Подмосковье

От чего зависит цена на вывоз мусора в Московской области:

Удаленность от города – как правило стоянка находится в городе, если машина едет за город - то каждый 10 километров доплачивается 500 рублей.

Контейнер 8м3

Аренда контейнера на сутки или под загрузку, 8 кубовый бункер доплата за сутки 500 рублей сутки, 20-27 1000 рублей сутки.

Погрузка мусора и количество грузчиков, а также проносы по территории участка или этажи без лифта, это включает дополнительную стоимость и заранее обговаривается с оператором.

Если контейнер засыпается землей или грунтом, то работает тоннаж Машины, как правило поднимается чуть больше половины, уточняйте эти моменты у оператора.

Вывоз такого мусора как рубероид стоит дороже, а вывоз снега дешевле, подробности и конечную цену уточняйте у оператора.

Контейнер 20м3
Контейнер 20м3
Контейнер 20м3
Контейнер 20м3
Контейнер 20м3

Как заказать вывоз мусора в Московской области

Делать заказ желательно заранее, таким образом Ваш заказ встанет в расписание и не будет задержек.

В идеале делать заказ не позднее чем за сутки до начала заказа. Мы делаем и срочные заказы день в день, но всегда есть вероятность что будет задержка в связи с пробками и обстоятельствами на предыдущем заказе.

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Директор
1.

Сколько стоит вывоз мусора?

Базовые цены указаны на главной странице, цены могут увеличиваться по нескольким причинам, например удалённость от города, этажи в доме. Так же есть и другие факторы, поэтому более подробную информацию Вы можете узнать, написав нам в чат или позвонив оператору.

2.

Какой контейнер заказать?

Для обычного вывоза как правило подходит 8 кубовый контейнер, в него Вы можете спокойно закидывать любой мусор. Для габаритного мусора или больших объёмов контейнер мультилифт 20 -27 кубов.

3.

Когда лучше заказывать контейнер?

Контейнер лучше заказывать заранее, это позволяет спокойно составить график и приехать вовремя на объект. Подача день в день не всегда возможно быстро, так как техника или грузчики могут находиться на выезде.

4.

Что заказать что бы вывезти мусор недорого?

Самый недорогой способ вывезти мусора это Газель, но надо учитывать, что в Газель можно погрузить мешки, оконные рамы, или другие малогабаритные вещи. Газель не вывозить пищевой и неупакованный мелкий мусор.

5.

Сколько времени даётся на загрузку?

Аренда 8 кубового контейнера под загрузку 2 часа, контейнер 20 – 27 кубов 3 часа. Аренда контейнера на большее время приравнивается к суткам, за это взимается дополнительная плата.

6.

Куда вывозится мусор?

Мусор вывозится и утилизируется на полигоны по соответствующей лицензии.

7.

Сколько стоит аренда на сутки?

Аренда на сутки или дополнительные сутки стоит: 8 м3 – 500 руб. за сутки, 20 – 27 м3 1000 руб. за сутки. Обратите внимание что контейнер оставляется только на территории заказчика.

8.

От чего зависит цена?

Цена зависит от удалённости от города, машина передвигается не на воздухе а на солярке. Недорого

9.

Сколько стоят грузчики?

На контейнер 8 м3 - 2 грузчика 2500 -3000 руб. Контейнер 20 – 27 м3 – 3 грузчика 5000 – 6000 руб. Газель 2000-2500 руб. КАМАЗ бортовой загружается только погрузчиком. Цена варьируется в зависимости от сложности уборки и объекта.

С нами надежно

Более 90% наших наших клиентов обращаются к нам повторно!

Профессионализм

Квалифицированные сотрудники, имеющие большой опыт и навыки в работе, прекрасно знающих свои задачи!

Оперативность

Вам не придется ждать сутки! Подача спецтехники осуществляется в течении 2-3 часов.

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У нас фиксированные цены и мы не стремимся нажиться на Вас.

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В работе используется только проверенная спецтехника, которая прошла весь технический контроль.

Доступные цены

Вам не придётся переплачивать лишние деньги за наши услуги.

Подход

К каждому клиенту с индивидуальным подходом, постоянные клиенты получают хорошие скидки от нашей компании.

Нас выбирают успешные компании

Нас выбирают успешные компании
Нас выбирают успешные компании
Нас выбирают успешные компании
Нас выбирают успешные компании
Нас выбирают успешные компании
Нас выбирают успешные компании

Отзывы наших клиентов

Стоительство своего загодоного дома - всегда уйма мусора. Заказал вывоз строй. мусора в этой компании и не прогадал. Уже на следующий день весь мусор был вевезен, за собой никаких следов. Работой доволен.

Дмитрий Коваль

Большое спасибо вас за вывоз мусора из квартиры! По-началу думали, что мусора будет не много, надеялись сами справиться... В общем, обьявление вывоза мусора нашли совсем случайно, думали заказать машину и самим все выгрузить. Ну а тут по той же цене ещё и грузчики прилагаються! Приехали через пару часов и следа от того кошмара даже не осталось, советую всем эту компанию=)

Анастасия Синицина

Нужно было вывезти уйму мусора после постройки небольшого коттеджа. Заказал обратный звонок на сайте, оператор перезвонил в течении 5 минут. Уже где-то через пару часов приехал КАМАЗ на 27м3 и тремя грузчиками. Работу сделали быстро и качественно, что главное после них даже не пришлось убирать, как это обычно бывает, в общем превзошли все мои ожидания, молодцы.

Виктор Нечитайло

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Фото наших работ
Фото наших работ
Фото наших работ
Фото наших работ
Фото наших работ
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