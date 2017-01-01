Больше 10 лет мы осуществляем вывоз мусора в Московской области контейнерами 8, 20, 27 м3 (кубических метров), так же предлагаем погрузку мусора грузчиками или погрузчиком JSB.

Для вывоза на полигоны у нас имеются все необходимые документы и лицензия, мы работаем с наличным и безналичным способом оплаты.

В нашем автопарке находится вся техника: 8 кубовые мусоровозы на базе ЗИЛ, МАЗ, HUNDAY, а также мульти лифты на базе КАМАЗ, VOLVO, MERCEDES.