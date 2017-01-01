Вывоз мусора МО
Аренда мусорных контейнеров,
погрузка, вывоз с утилизацией
с 7:00 до 21:00 пн-пт
с 8:00 до 22:00 сб-вс
Строительный и бытовой мусор, для вывоза используются контейнеры 8, 20, 27 м3, газель для вывоза в мешках, КАМАЗ для вывоза и перевозки грунта, погрузка - грузчики и JSB.
Больше 10 лет мы осуществляем вывоз мусора в Московской области контейнерами 8, 20, 27 м3 (кубических метров), так же предлагаем погрузку мусора грузчиками или погрузчиком JSB.
Для вывоза на полигоны у нас имеются все необходимые документы и лицензия, мы работаем с наличным и безналичным способом оплаты.
В нашем автопарке находится вся техника: 8 кубовые мусоровозы на базе ЗИЛ, МАЗ, HUNDAY, а также мульти лифты на базе КАМАЗ, VOLVO, MERCEDES.
У нас Вы можете заказать аренду контейнера в Московской области 8 - 32 м3. Постановка контейнера осуществляется по тарифу «под загрузку» - 8 кубовый контейнер «лодочка» на 2 часа, 20-27 «мультилифт» на 3 часа. Так же есть вариант оставлять контейнер на сутки 8 м3 + 500 руб. 20-27м3 +1000.
Оставляется контейнер только на территории заказчика. По безналичному расчёту аренда на сутки обговаривается индивидуально, цена зависит от объемов и сроков работы с контейнером.
Мы вывозим любой строительный мусор, для вывоза и дальнейшей утилизации используются контейнеры 8, 20, 27 м3, газель для вывоза в мешках и КАМАЗ для погрузки погрузчиком.
Мы вывозим: строительный мусор после ремонта квартиры, бой кирпича, мешки с мусором после любых отделочных работ или уборки, доски и другой мусора после ремонта, вывоз старой мебели.
Поможем осуществить снос и демонтаж старого дома, сарая, забора. Осуществим вывоз с дальнейшей утилизацией по выгодной для Вас цене, так же можем предложить услуги грузчиков на демонтаж и погрузку.
От чего зависит цена на вывоз мусора в Московской области:
Удаленность от города – как правило стоянка находится в городе, если машина едет за город - то каждый 10 километров доплачивается 500 рублей.
Аренда контейнера на сутки или под загрузку, 8 кубовый бункер доплата за сутки 500 рублей сутки, 20-27 1000 рублей сутки.
Погрузка мусора и количество грузчиков, а также проносы по территории участка или этажи без лифта, это включает дополнительную стоимость и заранее обговаривается с оператором.
Если контейнер засыпается землей или грунтом, то работает тоннаж Машины, как правило поднимается чуть больше половины, уточняйте эти моменты у оператора.
Вывоз такого мусора как рубероид стоит дороже, а вывоз снега дешевле, подробности и конечную цену уточняйте у оператора.
Делать заказ желательно заранее, таким образом Ваш заказ встанет в расписание и не будет задержек.
В идеале делать заказ не позднее чем за сутки до начала заказа. Мы делаем и срочные заказы день в день, но всегда есть вероятность что будет задержка в связи с пробками и обстоятельствами на предыдущем заказе.
Уделите несколько минут и вопросов не будет!
Базовые цены указаны на главной странице, цены могут увеличиваться по нескольким причинам, например удалённость от города, этажи в доме. Так же есть и другие факторы, поэтому более подробную информацию Вы можете узнать, написав нам в чат или позвонив оператору.
Для обычного вывоза как правило подходит 8 кубовый контейнер, в него Вы можете спокойно закидывать любой мусор. Для габаритного мусора или больших объёмов контейнер мультилифт 20 -27 кубов.
Контейнер лучше заказывать заранее, это позволяет спокойно составить график и приехать вовремя на объект. Подача день в день не всегда возможно быстро, так как техника или грузчики могут находиться на выезде.
Самый недорогой способ вывезти мусора это Газель, но надо учитывать, что в Газель можно погрузить мешки, оконные рамы, или другие малогабаритные вещи. Газель не вывозить пищевой и неупакованный мелкий мусор.
Аренда 8 кубового контейнера под загрузку 2 часа, контейнер 20 – 27 кубов 3 часа. Аренда контейнера на большее время приравнивается к суткам, за это взимается дополнительная плата.
Мусор вывозится и утилизируется на полигоны по соответствующей лицензии.
Аренда на сутки или дополнительные сутки стоит: 8 м3 – 500 руб. за сутки, 20 – 27 м3 1000 руб. за сутки. Обратите внимание что контейнер оставляется только на территории заказчика.
Цена зависит от удалённости от города, машина передвигается не на воздухе а на солярке. Недорого
На контейнер 8 м3 - 2 грузчика 2500 -3000 руб. Контейнер 20 – 27 м3 – 3 грузчика 5000 – 6000 руб. Газель 2000-2500 руб. КАМАЗ бортовой загружается только погрузчиком. Цена варьируется в зависимости от сложности уборки и объекта.
Более 90% наших наших клиентов обращаются к нам повторно!
Квалифицированные сотрудники, имеющие большой опыт и навыки в работе, прекрасно знающих свои задачи!
Вам не придется ждать сутки! Подача спецтехники осуществляется в течении 2-3 часов.
У нас фиксированные цены и мы не стремимся нажиться на Вас.
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Вам не придётся переплачивать лишние деньги за наши услуги.
К каждому клиенту с индивидуальным подходом, постоянные клиенты получают хорошие скидки от нашей компании.
Стоительство своего загодоного дома - всегда уйма мусора. Заказал вывоз строй. мусора в этой компании и не прогадал. Уже на следующий день весь мусор был вевезен, за собой никаких следов. Работой доволен.
Дмитрий Коваль
Большое спасибо вас за вывоз мусора из квартиры! По-началу думали, что мусора будет не много, надеялись сами справиться... В общем, обьявление вывоза мусора нашли совсем случайно, думали заказать машину и самим все выгрузить. Ну а тут по той же цене ещё и грузчики прилагаються! Приехали через пару часов и следа от того кошмара даже не осталось, советую всем эту компанию=)
Анастасия Синицина
Нужно было вывезти уйму мусора после постройки небольшого коттеджа. Заказал обратный звонок на сайте, оператор перезвонил в течении 5 минут. Уже где-то через пару часов приехал КАМАЗ на 27м3 и тремя грузчиками. Работу сделали быстро и качественно, что главное после них даже не пришлось убирать, как это обычно бывает, в общем превзошли все мои ожидания, молодцы.
Виктор Нечитайло
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